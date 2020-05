Beelden van NMBS-trein met verwijzing naar overleden George Floyd gaan de wereld rond Kevin Lau

30 mei 2020

23u22

Bron: De Morgen 0 Op sociale media zijn beelden opgedoken van een NMBS-trein met een wel zeer opvallende boodschap op de zijkant: ‘Please, I can’t breathe’. Het is een van de laatste zinnen die de Amerikaan George Floyd uitte voor hij overleed, nadat een agent minutenlang zijn knie in Floyds nek zette. Beelden van de trein gaan nu viraal.



De bekladde trein is een onmiskenbare steunbetuiging voor George Floyd. De zin “Please, I can’t breathe” (“Alstublieft, ik kan niet ademen”) gaat sinds het overlijden van de Amerikaan, begin deze week, razendsnel de wereld rond. In de woede die volgde, kwamen in de VS massaal mensen op straat om te betogen tegen politiegeweld, vooral tegenover zwarte Amerikanen.

Terwijl de Amerikaanse staat Minnesota voor het eerst in de geschiedenis de volledige National Guard inzet om nieuwe rellen en plunderingen te voorkomen, rijdt er dichter bij huis een trein rond met de ondertussen beruchte leuze over de gehele lengte van een wagon.



Treinmaatschappij NMBS was eerder vandaag nog niet op de hoogte van de beelden, maar laat wel weten dat ze “die graffiti zo snel mogelijk zullen verwijderen”, schrijft Het Nieuwsblad. “Een trein die op dergelijke wijze beklad is, kunnen we zo niet laten rondrijden. We zullen ook bekijken of we de daders kunnen traceren, maar dat is niet eenvoudig als we ze niet op heterdaad kunnen betrappen”, aldus NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

