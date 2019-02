Beelden tonen moment net na schietpartij Antwerpen SPS/JOLE

02 februari 2019

21u14 1

Bij een schietpartij in de Brederodestraat in Antwerpen zijn vanmiddag twee Turkse jongeren onder vuur genomen door een Koerdische man. Een van de slachtoffers is inmiddels overleden. Deze beelden tonen de eerste minuten nadat de schoten zij afgevuurd. Een van de slachtoffers ligt zieltogend op de grond terwijl de politie zich over hem ontfermt. De politie kon snel twee mannen, een vader en zijn zoon, in de boeien slaan.