Beelden opgedoken waarin eerste schepen een vrouw de huid vol scheldt

MVDB

23u22

Bron: TV Limburg

0

rv - Bogaerts

Een filmpje waarin Pascal Vossius (Open Vld), de eerste schepen van de stad Sint-Truiden, een vrouw de huid vol scheldt veroorzaakt veel ophef op de sociale media. Vanuit een appartement in de Hasseltse Ridderstraat is dit weekend 's avonds gefilmd hoe de schepen op straat zijn geduld verloor, iets waar hij zich in een schriftelijke reactie aan TV Limburg voor excuseert.