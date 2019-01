Beelden bewijzen: buurt rond Brussels Noordstation nog altijd smerig SVM DVDE

31 januari 2019

17u03

Bron: Belga, VTM NIEUWS 9 “Maak het Brusselse Noordstation weer proper, anders zullen de bussen van De Lijn er niet meer stoppen.” U herinnert zich ongetwijfeld nog dit opvallende dreigement van 2,5 maanden geleden. Deze beelden, die vorige zondag genomen werden, bewijzen dat de situatie er sindsdien amper verbeterd is.

In november besliste De Lijn om de vertrekhalte aan de ondergrondse terminal in Brussel-Noord een tijd niet meer te gebruiken. De vervoersmaatschappij noemde de situatie er onveilig voor haar chauffeurs en reizigers. De Lijn verplaatste de vertrekhalte naar het Rogierplein zo’n 500 meter verderop.

Veel inkt gevloeid

Over die beslissing is toen veel inkt gevloeid. Verschillende niveaus en verantwoordelijken wezen elkaar met de vinger. Na zo’n twee weken bereikten de betrokken partijen (onder meer de Vlaamse en Brusselse overheid, de lokale overheden, de politiediensten en de vervoersmaatschappijen; nvdr) toch een akkoord. Het station zou snel netter en veiliger worden.

Eerder deze maand dreigde Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) opnieuw met een vertrek van De Lijn omdat de netheid in het station nog steeds te wensen zou overlaten. De Lijn zelf klonk wat voorzichtiger. Volgens de vervoersmaatschappij worden de gemaakte afspraken nagekomen en zijn er geen plannen om het station opnieuw te verlaten.

“Stappen vooruit”

In de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement bevestigde Weyts vandaag dat er “stappen vooruit” gezet zijn op het vlak van veiligheid en hygiëne. “Maar het is nog niet genoeg. We zullen de vinger aan de pols moeten houden.”

Langs Vlaamse kant wordt ook al langer aangedrongen op de komst van een bouwvergunning voor een nieuwe busterminal aan Brussel-Noord. Brussels minister Smet liet vorige week nog verstaan dat die stedenbouwkundige vergunning in de loop van februari zal afgeleverd worden.