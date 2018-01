Bedrogen vrouw rijdt ex-vriend de gracht in ADN

14u43

Bron: Belga 9 Thinkstock Illustratiebeeld. Het openbaar ministerie heeft een gevangenisstraf van veertien maanden gevraagd voor een vrouw die in 2015 haar vriend met zijn auto in de gracht deed belanden nadat ze ontdekte dat hij haar had bedrogen. Bovenop die gevangenisstraf vroeg de procureur nog een maand extra omdat ze een busje pepperspray bij zich had.

De feiten dateren al vanaf begin maart 2015. De vrouw arriveerde rond twee uur 's nachts aan het huis van haar vriend en zag een vreemde auto op de oprit staan. Toen ze door het raam van hun slaapkamer keek zag ze hoe haar vriend in het bed aan het stoeien was met een andere vrouw.

Bij de vrouw, die al twaalf jaar een relatie had met de man, sloegen alle stoppen door. Ze bekraste de auto van de vrouw waarmee haar vriend in bed lag. Toen de politie ter plekke kwam vonden ze een busje peperspray dat de bedrogen vrouw bij zich had. De dag na de ontdekking van het bedrog reed haar vriend toevallig voor haar. De vrouw merkte op dat er een passagier zat in de wagen van haar ex-vriend. Ze tikte een paar keer met haar bumper tegen haar voorligger en daardoor belandden haar ex-vriend en zijn nieuwe vriendin in de gracht. Toen de man uit zijn auto kroop werd hij bijna opnieuw van de weg gereden. Zijn ex-vriendin stapte vervolgens uit haar auto, schold hem en zijn nieuwe vriendin de huid vol en verkocht hem een klap in zijn gezicht.

Na het incident werd de wegpiraat een tijdlang aangehouden om daarna onder voorwaarden opnieuw vrij te komen. Tijdens de behandeling van de zaak voor de correctionele rechtbank van Tongeren vroeg haar advocate om rekening te houden met de overschrijding van de redelijke termijn en haar een werkstraf op te leggen. Vonnis op 5 februari.