Bedrijven produceren 1 miljoen liter extra handgel in strijd tegen coronavirus JG

08 april 2020

12u05

Bron: Belga 8 De chemie-, farma- en voedingsbedrijven hebben een extra productiecapaciteit van meer dan 1 miljoen liter ontsmettende handgel op poten gezet. Een deel daarvan is al geproduceerd en ook de komende weken loopt die productie voort om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In samenwerking met de federale overheid hebben de betrokken sectoren het dreigend tekort aan handgels opgelost, klinkt het woensdag in een persbericht van koepelorganisaties essenscia en Fevia. Voor ontsmettingsproducten, bijvoorbeeld om ziekenhuiskamers te reinigen, is er sprake van 5 miljoen liter bijkomend productie productievolume.

"Door de snelle goedkeuring van tijdelijke vergunningen en het opvoeren van de bestaande productie kunnen zorginstellingen en ondernemingen nu over voldoende handgels en ontsmettingsproducten beschikken om hun werknemers optimaal te beschermen tegen het coronavirus", klinkt het.

Meer dan honderd ondernemingen, van brouwerijen en stokerijen tot chemie- en farmabedrijven, hebben via de versoepelde procedures een tijdelijke toelating voor de aanmaak van ontsmettingsproducten gekregen. Bestaande producenten voerden de productie fors op. Alles samen is dat goed voor 1 miljoen liter extra capaciteit in een periode van enkele weken, stelt de woordvoerder van essenscia.

"De coronacrisis is een grote uitdaging die niemand alleen aankan. Het komt erop aan om snel te schakelen en goed samen te werken. Dat hebben we dan ook gedaan", zegt minister Philippe De Backer (Open Vld). Hij is bevoegd voor de federale taskforce die zich buigt over de voorraden van medisch materiaal in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.