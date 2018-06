Bedrijven leggen lat laag in strijd tegen plastic: zakjes in de supermarkt pas tegen 2022 verdwenen kg

De verpakkingsindustrie heeft zelf een plan klaar om het gebruik van plastic terug te dringen en zwerfvuil aan te pakken. Maar dat plan getuigt van een stuitend gebrek aan ambitie, schrijft De Morgen.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) stelde vorige maand een plan voor dat de afvalberg fors moest inperken. Maar haar idee om statiegeld in te voeren voor blikjes en plastic flessen kreeg een 'no-go' van Open Vld en N-VA. De regering legde daarop de bal in het kamp van de bedrijven die die afvalberg creëren.

De supermarkten, kleinhandelaars en voedingsindustrie kregen opdracht zelf een aanpak voor het afval­probleem uit te werken. Maar dat afvalplan getuigt van weinig ambitie, schrijft De Morgen, die het plan kon inkijken.

Meerjarenplan

Als het van de sector afhangt, verdwijnen de plastic zakken aan de kassa bijvoorbeeld pas eind 2019 uit beeld. En dat is dan nog alleen wat de supermarkten betreft, voor andere handelaars wordt voorgesteld een minimumprijs te hanteren. Ook de eenmalige plastic zakjes die je nu in de groente- en fruitafdeling vindt, zouden pas in 2022 vervangen worden door milieuvriendelijkere alternatieven. Nochtans gaf een keten als Delhaize aan nu al voluit in te zetten op herbruikbare tasjes voor die groenten en fruit.

De discussie rond het statiegeld wordt door de bedrijven nadrukkelijk vermeden, aldus de krant. De sector belooft wel om tegen 2022 maar liefst 95 procent van de drankverpakkingen te zullen inzamelen en recycleren. Maar hoe men dat wil doen, is niet duidelijk.