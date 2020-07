Bedrijven die investeren in beschermingsmateriaal kunnen hogere steun vragen ttr

03 juli 2020

16u17

Bron: belga 0 Bedrijven die naar aanleiding van de coronacrisis medische producten en beschermingsmateriaal ontwikkelen, kunnen tijdelijk hogere investeringssteun vragen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V). Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in geneesmiddelen of beschermende kleding.

Vlaanderen heeft van de Europese Commissie groen licht gekregen om af te wijken van de staatssteunregels en tijdelijk meer steun te geven aan bedrijven die bepaalde investeringen doen in het kader van de coronacrisis. Het moet dan wel gaan om recente investeringen, meer bepaald investeringen vanaf 1 juni 2019, in coronagerelateerde producten. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om geneesmiddelen, medische apparatuur of beschermende kleding.

De steun wordt mogelijk voor alle ondernemingen in heel Vlaanderen. Het maximale steunpercentage wordt bepaald op 50 procent. De minimale investeringsdrempel ligt op 250.000 euro voor kleine ondernemingen, 500.000 euro voor middelgrote ondernemingen en 1,5 miljoen euro voor grote ondernemingen. De uiterste indieningsdatum van projecten ligt op 1 november 2020.