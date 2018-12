Bedrijf zet interims in om staking te omzeilen, ABVV trekt naar rechtbank ttr

13 december 2018

15u11

Bron: belga 0 De socialistische vakbond ABVV Horval Antwerpen neemt juridische stappen tegen een bedrijf dat uitzendkrachten wil inzetten om de stakingsgolf van morgen op te vangen. Volgens de vakbond worden Antwerpse voedingsbedrijven door werkgeversorganisatie Fevia aangezet om hun personeel onder druk te zetten en uitzendkrachten in te zetten.

Volgens Yvan De Jonge van ABVV Horval Antwerpen was er tot vorige week geen enkel probleem en de opkomst zeer groot. "Toen merkten we dat voedingsbedrijven in Antwerpen hun werknemers aanspraken en onder druk zetten om toch alternatief werk te komen uitvoeren", zegt De Jonge.

Bovendien waren er volgens de secretaris een vijftal bedrijven die planden om stakende werknemers te vervangen door uitzendkrachten, wat verboden is. "Eén bedrijf blijft volhouden. We zien ons dus genoodzaakt om naar de arbeidsrechtbank te stappen", zegt De Jonge. De vakbond vraagt de aanstelling van een deurwaarder, die de werknemers van het bedrijf controleert en dwangsommen oplegt per interimwerker.



De bedrijven krijgen van werkgeverskoepel Fevia duidelijke instructies om uitzendkrachten te gebruiken, zegt de vakbond. "We zullen ons verder beraden hoe we hiermee moeten omgaan in het licht van de komende onderhandelingen over koopkracht."