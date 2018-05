Bedrijf voor putboringen staat in lichterlaaie in Brecht: hou ramen en deuren gesloten PLA - Video: Marc De Roeck

27 mei 2018

07u20 0

Bij het bedrijf voor putboringen Backx op Heihoefke in Sint-Lenaarts (Brecht) woedt een zware industriebrand. Rond half zes werd alarm geslagen. Minstens één loods is al volledig uitgebrand. De brandweer van Brecht krijgt versterking van korpsen uit de regio om het vuur te bestrijden. Er is een tankwagen- en watertransport opgestart.

De brand zorgt voor een enorme rookwolk in de buurt van de E19. De politie vraagt buurtbewoners om de ramen en deuren gesloten te houden.