Bedrijf voor dierenvoeding in Hasselt verzegeld wegens mogelijk gesjoemel

06 april 2018

16u11

Bron: Belga 0 Een bedrijf in Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) dat gespecialiseerd is in dierenvoeding is verzegeld omdat het verdacht wordt van gesjoemel.

H. I. E. is gespecialiseerd in huisdierenvoeding en heeft zijn belangrijkste afzetmarkt in Vietnam. Vorige week vrijdag vielen speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg en mensen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) binnen bij het bedrijf. Bij de huiszoeking bleken er sterke aanwijzingen dat het vlees zonder de nodige identificaties aan- en afgevoerd werd. Het bedrijf is verzegeld en de boekhouding is in beslag genomen, meldt het parket van Limburg.

H. I. E. kwam in opspraak na klachten van het FAVV en een particulier, waarna het Limburgse parket een onderzoeksrechter aanstelde. Die liet een huiszoeking uitvoeren, waarbij de mogelijke onregelmatigheden opdoken. Bij het nalezen van het expertiseverslag van het FAVV bleek dat het vlees niet over de nodige identificaties zou beschikken.

"Het ging om vlees voor pet food of huisdierenvoeding voor de export. De nodige administratie zoals de uitvoerdocumenten voor de uitvoer naar Vietnam was niet aanwezig op het bedrijf. De verdachte dierenvoeding zal vernietigd worden. De betrokken exportlanden zijn op de hoogte gebracht. de gespecialiseerde diensten van de Limburgse federale gerechtelijke politie zetten het onderzoek verder in nauwe samenwerking met het FAVV," zegt Bruno Coppin, persmagistraat van het Limburgse parket.