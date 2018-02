Bedrijf uit Seraing haalt uit naar Belgisch leger: "Ze verkiezen Frankrijk boven ons" SVM

Bron: Belga 0 Bernard Serin, de voorzitter van de raad van bestuur van CMI ( Cockerill Maintenance & Ingénierie ) heeft "geschokt" gereageerd op de houding van het Belgische leger. Het bedrijf uit Seraing ziet een bestelling van 477 pantserwagens voor de luchtmacht door de vingers glippen. Het contract zou een waarde van een miljard euro gehad hebben.

Volgens CMI werd het contract toegewezen aan een Frans consortium dat gekozen werd door het Franse leger. Het Belgische leger verkoos naar eigen zeggen de interoperabiliteit met Frankrijk. "Maar dat argument houdt geen steek aangezien de interoperabiliteit enkel betrekking heeft op de communicatiemiddelen en niet op de voertuigen", aldus Serin.

"Het is schokkend om niet geconsulteerd te worden. In de VS wordt de Belgische knowhow op prijs gesteld, maar het eigen leger verkiest een andere partner", aldus Serin. Hij stelt zich ook vragen bij de timing omdat de pantservoertuigen pas na 2025 geleverd zullen worden.