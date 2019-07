Bedrijf opent zelf school voor knelpuntberoepen tvc

13 juli 2019

Bron: Belga 3 Het Kempense servicebedrijf Geysen is dringend op zoek naar nieuwe technisch geschoolde medewerkers. Omdat die nauwelijks te vinden zijn, opent het zelf een school. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vandaag.

"Wij leveren technici die de machines van andere bedrijven onderhouden en herstellen", zegt Johan Vos, algemeen directeur van Geysen. "Door de toenemende automatisering is er veel vraag naar technici. Bovendien gaan velen in de komende jaren met pensioen. Nu hebben we 75 vacatures openstaan."

De directeur is vooral op zoek naar nieuwe storings- en elektrotechnici. "Maar het is heel moeilijk om die mensen te vinden", stelt hij. "Omdat te weinig jongeren voor een technische studierichting kiezen. En wie er wél voor kiest, krijgt te weinig praktijk. Scholen hebben doorgaans een te klein budget om een uitgebreid machinepark te kopen waar leerlingen mee kunnen oefenen.”

Omdat het onderwijs slechts weinig initiatief neemt op dat vlak, neemt het familiebedrijf nu zélf het heft in handen. In oktober opent het op zijn site in Westerlo een praktijkgericht centrum met nieuwe machines waar het zelf mensen opleidt. Niet alleen eigen mensen, maar ook leerlingen uit het middelbaar en hoger onderwijs kunnen er terecht. Het bedrijf investeert 1 miljoen euro in zijn 'minifabriek', die uniek zou zijn in Vlaanderen.