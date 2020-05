Exclusief voor abonnees

Bedreigd met slagersmes en cocaïne met toiletpapier: hoe corona de Gentse drugswijk letterlijk liet ontploffen

Sander Van den Broecke Sabine Van Damme

14 mei 2020

17u41

28

Na Brussel en Antwerpen heeft ook Gent zijn openlijke drugsoorlogjes. In de wijk Brugse Poort - al jaren bekend als De Drugse Poort - kwam het de voorbije weken een paar keer tot straatgevechten tussen jongerengroepen. Dat het uitgerekend nu gebeurt, is geen toeval: de lockdown heeft de drugsmarkt uit evenwicht gebracht. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) maakt morgen op een persconferentie bekend dat hij twee camera’s in de wijk gaat hangen, iets waar de buurt al lang om vraagt.