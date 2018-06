Bediende rijschool maakte proefrit zonder rijbewijs en verkocht dan valse attesten aan kandidaat-chauffeurs: drie jaar cel met uitstel Patrick Lefelon

20 juni 2018

10u50

Bron: Eigen berichtgeving 2 De gewezen bediende Rachida N. (35) van Rijschool Rijbewijs in Borgerhout is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel voor het afleveren van 83 valse bekwaamheidsattesten aan kandidaat-chauffeurs. Met dat attest kregen de chauffeurs een voorlopig rijbewijs. Eén van hen stierf later bij een ongeval.

De rechtbank oordeelt dat Rachida N. de verkeersveiligheid in gevaar heeft gebracht, louter en alleen voor haar eigen snelle geldgewin. “Door uw handelen wordt het vertrouwen in officiële documenten zoals rijbewijzen ondermijnd”, aldus de rechtbank.

De rechters schatten de winst van het handeltje lager in dan de procureur. Die berekende de winst op 61.000 euro. De rechtbank verklaarde slechts 15.639 euro verbeurd. Rachida N. had een blanco strafblad en kreeg een celstraf van 3 jaar met uitstel. De vrouw zat wel korte tijd in voorarrest. De vrouw werkt ondertussen in de verkoop. Haar gewezen baas is nog altijd in de rijschoolsector actief.

Attest zonder rijles

Rachida N. werkte van 2013 tot 2015 twee periodes bij Rijschool Rijbewijs op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Ze was verantwoordelijk voor de administratie. Volgens de openbare aanklager had zij op eigen initiatief een systeem van valse bekwaamheidsattesten uitgedokterd. Zo’n attest waarmee je een voorlopig rijbewijs kan afhalen op het stadhuis, krijg je normaal pas na twintig uur rijles. In totaal zou zij 300 valse attesten hebben uitgereikt. Kandidaat-chauffeurs telden tussen de 250 en 900 euro cash neer voor een vals attest.

Proefrit zonder rijbewijs

"De verdachte maakte met sommige nieuwe klanten een proefrit en besliste dan of zij bekwaam waren om zelfstandig te rijden. Nochtans had zij zelf geen rijbewijs. Aan anderen vroeg ze gewoon of ze al konden rijden. Ze reikte ook attesten uit aan mensen die ze nooit gezien had", aldus de aanklager.

Advocaat Tim Smet, die Rachida N. bijstond, vond het vreemd dat de zaakvoerder van de rijschool ongemoeid werd gelaten. Hij was verantwoordelijk voor het registreren van de rijlessen en de attesten. Dat verzuimde hij bewust om zo rijlessen in het zwart te kunnen verkopen. Bediende Rachida werd ook in het zwart betaald.

83 valste attesten in Antwerpen

De procureur beperkte zijn strafzaak tot 83 van de 160 valse attesten die in Antwerpen werden afgeleverd, omdat enkel deze 83 klanten Rachida N. op foto hadden herkend als de bediende van Rijschool Rijbewijs in Borgerhout. Deze 83 chauffeurs zijn de voorbije weken individueel voor de rechtbank gedaagd voor het gebruik van valse documenten. De 140 attesten waarmee in Antwerpse randgemeenten rijbewijzen werden afgeleverd, werden niet verder onderzocht.

Het Vlaams Gewest stelde zich burgerlijke partij en kreeg 1 euro schadevergoeding. Rijschool Rijbewijs is al geruime tijd failliet.