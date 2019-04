Bedenker van populaire Ketnet-reeks #LikeMe aangehouden voor zedenfeiten met minderjarigen SPS

05 april 2019

17u20

Bron: Belga 62 B. V. O., een 37-jarige choreograaf uit Boechout en bedenker van de populaire Ketnet-reeks #LikeMe zit in de cel op verdenking van zedenfeiten tegenover minder- en meerderjarigen. Dat zegt Gazet Van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt het nieuws. De feiten zouden dateren van voor 2014.

Het parket opende vorige zomer een opsporingsonderzoek naar de man nadat er een klacht was ingediend door een vermeend slachtoffer. In de loop van het onderzoek kwamen nog drie andere slachtoffers in beeld. In totaal gaat het nu om drie minderjarigen en één meerderjarige.

De verdachte werd dinsdag opgepakt en later die dag aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van verkrachting ten aanzien van minder- en meerderjarigen, aanranding van de eerbaarheid en aanzetten tot ontucht. De raadkamer heeft zijn aanhouding vandaag bevestigd.