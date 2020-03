Bedank de helden van nu met onze poster: morgen bij uw krant

Nadine Van Der Linden

20 maart 2020

15u01

We hebben elkaar nodig in deze crisis, meer dan ooit. En dat weten we. We zien hoe verplegers, kassiersters, koeriers,... nu het beste van zichzelf geven. Maar zij niet alleen, natuurlijk. Dit gaat ook om een buurman die boodschappen doet voor de hele straat of een vriendin die nu mondmaskers stikt. Als krant kunnen we deze mensen niet allemaal opnoemen, maar u, beste lezer, kan dat wel. Daarom zit er morgen, zaterdag 21 maart, een poster bij Het Laatste Nieuws waarmee u uw eigen held(en) kan bedanken.