Beaulieu-familie schikt voor recordbedrag IB

02 juli 2020

05u04

Bron: Belga 0 De familie De Clerck, van Beaulieu-stichter Roger De Clerck, gaat over tot een grote schikking in een fraudezaak. Dat melden de kranten van Mediahuis. De Belgische staat ontvangt zo'n 70 miljoen euro.

De deal is het sluitstuk van een groot fraudeonderzoek dat dertig jaar geleden begon. Het tapijtbedrijf zelf schikte vier jaar geleden al voor 50 miljoen euro. Daarna dook er in de familie een twist op rond de verdeling van aandelen.

Enkele familieleden hadden de aandelen onder elkaar verdeeld, maar waren daarbij de oudste (Jan) en jongste (Dominiek) zoon van Roger De Clerck 'vergeten'. De twee lichtten het gerecht in, dat een onderzoek begon.

Schikking

Door de schikking ontsnappen enkele familieleden aan een celstraf en een verbeurdverklaring van hun aandelen. Het akkoord werd maandag ondertekend en zal wellicht in oktober aan het gerecht worden voorgelegd.

Het akkoord houdt in dat Jan en Dominiek De Clerck schadeloos gesteld worden en dat de begane strafrechtelijke inbreuken worden afgekocht. Het bedrag dat de Belgische staat krijgt, is volgens betrokkenen de grootste som tot nu toe in het Beaulieu-verhaal.