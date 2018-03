Béa (19) verloor beide benen, maar wil absoluut staande speechen op herdenking: "Ik ben sterk. Ik kan zeggen dat ik leef en gelukkig ben" Redactie

22 maart 2018

12u09

Bron: belga 9 De slachtoffers en hun naasten hebben om 11 uur voor een pakkende herdenking gezorgd in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. Béa De Lavalette, een overlevende van de aanslagen, hield een insprirende en emotionele speech aan de herdenkingsplaat.

"We moeten onszelf niet zien als slachtoffers, maar als overlevenden van de aanslagen", was de boodschap die de 19-jarige De Lavalette meegaf. Het herdenkingsmoment werd ditmaal wel voorafgegaan door een aankondiging die een minuut stilte vroeg aan de reizigers in de luchthaven. De minuut stilte werd afgesloten met een luid applaus, waarna Béa De Lavalette in haar rolstoel het podium opkwam en staand het woord nam.

De jonge Amerikaanse raakte voor 35 procent verbrand aan haar lichaam en verloor beide benen. "Velen van ons hebben een trauma geleden dat anderen niet voor mogelijk houden. Hierdoor heb ik geweldige mensen ontmoet die veerkrachtig zijn en tonen dat medelijden hebben geen zin heeft", vertelde De Lavalette.

"Wat gebeurd is, is gebeurd en zal niet veranderen. Dat moeten we accepteren om vooruit te gaan. Lang wist ik niet waarom het me overkwam, maar nu weet ik het. Omdat ik sterk ben. Ik kan hier nu voor jullie staan en zeggen dat ik leef en gelukkig ben. Ik heb bovenmenselijke krachten gekregen om andere mensen te helpen, want als ik het kan overwinnen kunnen anderen ook uit die zwarte tunnel geraken", aldus De Lavalette.

