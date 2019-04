Be.One-voorzitter Abou Jahjah ondervraagd over tweets over Palestina ttr

02 april 2019

16u49

Bron: belga 11 binnenland Be.One-voorzitter Dyab Abou Jahjah is vandaag ondervraagd door de politie op verzoek van het Brusselse parket, zo meldt hijzelf. Het onderzoek spitst zich toe op zijn standpunten op sociale media in verband met de Palestijnse zaak en de Israëlische bezetting van Palestina. Het gaat onder meer over een tweet die werd gepost ter ondersteuning van het Palestijnse verzet, licht hij toe.

Abou Jahjah benadrukt dat de partij Be.One "deze vorm van instrumentalisering van justitie voor politieke doeleinden" met de meest scherpe bewoordingen veroordeelt. "Het gaat hier om een duidelijke poging tot intimidatie, net na de indiening van de Be.One-lijst voor de regionale Brusselse verkiezingen aan Nederlandstalige kant, een lijst die door Dyab Abou Jahjah getrokken wordt". In een getuigenis op Facebook voegt hij er nog aan toe dat de politie om een huiszoeking gevraagd had, wat Abou Jahjah weigerde zonder huiszoekingsbevel.

Naast vragen met betrekking tot zijn publicaties, kreeg Dyab Abou Jahjah naar eigen zeggen vragen over zijn religieuze overtuiging, of hij zich “echt Belg voelt” en over de politieke bedoelingen van Be.One. "De eerste twee vragen zijn van een privékarakter en zullen bijgevolg nooit gesteld worden aan een autochtone Belgische politieke leider", aldus de Be.One-lijsttrekker, die wijst op "het structureel racisme dat nog steeds dominant is en waartegen wij zullen blijven strijden".

Voor vragen over de politieke doelstellingen van Be.One verwijst Abou Jahjah naar de partijwebsite www.beone.be. "Een politieke positie die niet iedereen tevreden stelt, maar die niet mag gecriminaliseerd worden via onze partijvoorzitter", luidt het nog.