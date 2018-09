Be.one, partij van Abou Jahjah, dient 10 lijsten in voor lokale stembusgang TT

18 september 2018

15u49

Bron: Belga 0 Be.one, de partij van Dyab Abou Jahjah en oud-senator Meryem Kaçar, dingt op 14 oktober met tien lijsten naar de gunsten van de Vlaamse kiezer: zeven voor de gemeenteraadsverkiezingen, één voor de provincieraadsverkiezingen en twee voor de districtsraa dsverkiezingen. "Dat is meer dan gehoopt", zegt Abou Jahjah vandaag. Hijzelf komt niet op omdat hij in Brussel woont en de partij enkele maanden geleden reeds besliste om de lokale verkiezingen in het Brussels gewest links te laten liggen en alle energie te steken in de parlementsverkiezingen van 2019.

Medeoprichtster van de partij Meryem Kaçar voert zoals verwacht de lijst aan in Gent.

In de stad Antwerpen wordt de lijst getrokken door Karima Arektoute. Daarnaast diende de partij ook nog een lijst in voor de provincie Antwerpen, met op 1 Rudi Nees, die ook kandidaat is voor de stad Mechelen, en voor de districten Merksem (Mesut Kurt) en Deurne (Karima Arektoute). De partij had nog andere districtslijsten ingediend, maar die werden geweigerd omdat de rijksregisternummers niet klopten of omdat ondertekenaars minderjarig waren - "een onzorgvuldigheid van ons", erkent Abou Jahjah.

In Mechelen is Hakim Boutkabout lijsttrekker en in Sint-Niklaas Ali Alci. Ook in Limburg kunnen de kiezers in drie gemeenten hun stem kwijt op een Be.one-lijst, in Zutendaal met Hatice Kör, in Beringen met Kenan Ayaz als lijsttrekker en in Houthalen-Helchteren met Enver Agim.

Dyab Abou Jahjah is tevreden over het aantal ingediende lijsten. "Tien is duidelijk meer dan gehoopt. We hadden gerekend op Gent, Antwerpen en Mechelen. Voor een partij die nog maar zeven maanden zijn tien lijsten en honderd kandidaten een meer dan behoorlijk resultaat", voegde hij eraan toe.