BE-Alert wordt donderdag getest in meer dan 180 steden en gemeenten ttr

30 september 2019

12u09

Bron: belga 0 Het alarmeringsplatform BE-Alert zal donderdag getest worden in meer dan 180 steden en gemeenten door een sms, een gesproken bericht of e-mail te versturen.

Bovendien zullen een aantal lokale overheden in samenwerking met het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) een sms sturen op basis van aanwezigheid. Dit betekent concreet dat alle mensen met een gsm-toestel in de geselecteerde zone een testbericht zullen ontvangen, ook al zijn ze niet ingeschreven.

Deze testen vinden plaats in samenwerking met de gemeenten Schoten, Herent, Tournai, 's-Gravenbrakel, Habay, Nassogne en de federale diensten van de gouverneur van Limburg en West-Vlaanderen.

Momenteel zijn er al meer dan 627.000 adressen geregistreerd. Sinds de lancering in juni 2017 werd de bevolking al in meer dan 135 noodsituaties verwittigd via BE-Alert. Het ging om verschillende soorten van noodsituaties: brand met rookontwikkeling, elektriciteitsonderbreking, stormweer en dergelijke.

Kijk hier of jouw gemeente aangesloten is op BE-Alert.