BE-Alert in Tessenderlo ging door softwareprobleem de mist in GH - MVDB

05 oktober 2018

15u15

Bron: VTM Nieuws - TV Limburg - Belga 2 BE-Alert, het systeem van de overheid dat ons in geval van nood een sms stuurt, staat verre van op punt. Dat bleek gisterochtend na een zoutzuurlek in een chemisch bedrijf in Tessenderlo. De gemeente stuurde drie alerts, maar sommige mensen kregen alleen het laatste bericht, toen alles weer veilig was. Volgens het Crisiscentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken is er iets misgelopen met de upgrade van de nieuwe versie van de software.

De ontploffing deed zich gisterochtend rond 6.40 uur voor in het chemisch bedrijf Vynova in Tessenderlo, waarbij er zoutzuur ontsnapte. Burgemeester Fons Verwimp (sp.a) startte het gemeentelijk rampenplan: ramen en deuren moesten dicht, straten werden afgesloten.

Rond 7.00 uur stuurde de gemeente een BE-Alert, een nood-sms. Een eerste van in totaal drie. Alleen kregen sommige mensen enkel een sms, toen bleek dat de situatie onder controle was. Het waarschuwingssysteem ging zo helemaal de mist in en leidde zo tot veel onduidelijkheid bij de bewoners.

Berichten van Algemeen Nut

Het Crisiscentrum vond al snel de oorzaak van het probleem. BE-Alert wordt niet enkel ingezet om te alarmeren bij rampen, maar ook voor berichten van algemeen nut. Wie zich voor het systeem registreert, moet aanduiden of hij die laatste berichten ook wil ontvangen. Die setting is bij de upgrade foutief overgenomen, laat het Crisiscentrum weten.

"De burgers die zich niet hadden aangemeld voor de berichten van algemeen nut, werden daardoor niet geïnformeerd over het zoutzuurlek", aldus woordvoerder Yves Stevens. Het probleem is ondertussen opgelost, maar zal zeker nog besproken worden tijdens het eerst volgende overleg met de toeleverancier, klinkt het nog.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken die BE-Alert in april 2017 lanceerde, heeft zich geëxcuseerd bij het gemeentebestuur.