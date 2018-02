BBC vraagt het zich tien jaar later af: "Is Charleroi nog altijd de lelijkste stad ter wereld?" FT

05 februari 2018

17u35

Bron: BBC & The Telegraph 3 In 2008 mocht Charleroi een prijs op haar conto schrijven, al was dat er geen om op te stoefen: lelijkste stad... ter wereld. BBC stelt zich de vraag of dat, tien jaar na datum, nog altijd het geval is.

Het waren de Nederlanders die de prijs tien jaar geleden aan Charleroi uitreikten. En alsof dat nog niet genoeg was, ging ook de tweede plek naar een Waalse stad: Luik. Goed een jaar later deed de Britse krant The Telegraph er nog een schepje bovenop. Ze kopte: 'Charleroi, the most depressing city in Europe becomes more depressing by the day'. Of Charleroi, de stad die elk jaar nog een tikkeltje depressiever wordt.

Waar de buitenlanders steevast naar verwijzen: het horrorhuis van Marc Dutroux - intussen platgegooid -, de vervallen fabrieken, de zwarte (steenkool)industrie, smog en... de bleke gezichten die het straatbeeld bepalen. Een gevolg van de recessie die er hard heeft toegeslagen, klonk het.

Maar ondanks het negatieve beeld, zagen de Carolo's al snel dat er ook geld te rapen viel met die titel. Sommigen boorden hun creativiteit aan en organiseerden stadssafari's. "Stap in ons busje voor een stedelijke safari en ontdek de plek waar de moeder van Magritte zelfmoord pleegde, bezoek het huis van de beruchte Dutroux, wandel in de meest deprimerende straat van heel België, klim op een terril en bezoek een authentiek verlaten metaalfabriek", bood een reisorganisatie aan.

BBC sprak nu met één van die organisatoren, Nicola Buissart. "95 procent van de mensen die Charleroi komen bezoeken, zullen inderdaad zeggen dat het hier lelijk is. Ik, ik vind het... exotisch", lacht hij. Ook Margaux Baleriaux van CATCH (Catalysts for Charleroi) neemt het woord: "Deze stad kan en mag niet langer de vuilste plek ter wereld genoemd worden." Waarna ze verwijst naar alles wat de laatste jaren veranderd is. We laten u zelf het oordeel.