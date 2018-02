Battelbrug in Mechelen kan weer worden bediend na crash tegen brughuisje mvdb

26 februari 2018

15u47

Bron: Belga 2 Nadat afgelopen weekend in Battel (Mechelen) een Porsche tegen het brughuisje was geknald, wat maakte dat de brug niet meer te bedienen viel, is het bouwwerk nu opnieuw bruikbaar. Dat is goed nieuws voor de scheepvaart op het kanaal Leuven-Dijle.

"We hebben gisteren en vanmorgen puin geruimd, waarna de apparatuur die de brug aanstuurt werd onderzocht. Uiteindelijk bleek dat de schade nogal meeviel, dus ze kan voorlopig opnieuw worden bediend", zegt Kevin Polfliet van waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg.

Dat is goed nieuws voor de - relatief kleine - waterweg, die toch een aantal bedrijven bedient voor de aan- en afvoer van materialen. De brug is vandaag wel nog even buiten gebruik voor het wegverkeer, voor een eerder geplande vervanging van een motor die de brug vergrendelt. Die herstelling zou in de loop van de dag afgerond zijn.

Vandaag is een aannemer opgetrommeld voor een voorlopige herstelling. Het huisje wordt nu afgesloten en er zal volgens Polfliet worden bekeken of een renovatie nog mogelijk is, of dat er een volledig nieuw huisje moet komen.

De bestuurster van de Porsche raakte slechts lichtgewond. Haar sportwagen is rijp voor de schroothoop.