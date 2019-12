Bastenaken ontving dit weekend meer dan 100.000 bezoekers voor herdenking van 75 jaar Ardennenoffensief bvb

15 december 2019

19u13

Bron: Belga 1 De herdenkingsmanifestaties voor de 75ste verjaardag van het Ardennenoffensief dit weekend hebben meer dan 100.000 bezoekers op de been gebracht. Dat maakte het stadsbestuur van Bastenaken bekend. Eregasten op de plechtigheden waren 36 Amerikaanse veteranen die voor de gelegenheid naar Bastenaken terugkeerden.

Vandaag woonden 10.000 toeschouwers in Hardigny de pyrotechnische voorstelling bij die een beeld gaf van de gevechten die de manschappen van de Task Force Booth leverden rond dit dorp om de tweede (Duitse) pantserdivisie te vertragen. In totaal 250 figuranten uit België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Polen, Tsjechië, Italië, Spanje en de Verenigde Staten namen in de velden deel aan de reconstructie.

Klank- en lichtspel en defilé

De manifestaties zaterdag stonden in het teken van de herinnering en een plechtig saluut aan de veteranen. Onder meer een delegatie van 22 Amerikaanse volksvertegenwoordigers en senatoren, onder leiding van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, tekende present. Het was de grootste Amerikaanse parlementaire delegatie ooit in Bastenaken.

Het klank- en lichtspel zaterdagavond aan het oorlogsmonument Mardasson was met twee opvoeringen goed voor bijna 30.000 bezoekers. Zondagnamiddag volgde in het centrum van Bastenaken een defilé van 420 militaire voertuigen en een tiental Pipers in de lucht.

“Glimlach van de veteranen”

"Het succes kan afgemeten worden aan de opkomst en aan de glimlach van de veteranen. Het is belangrijk de herinnering en het burgerschap in de toekomst voort te zetten", aldus burgemeester Benoît Lutgen.

Maandag wordt de 75ste verjaardag van de 'Slag om de Ardennen' herdacht met een protocollaire ceremonie aan Mardasson, deze keer een organisatie van de kanselarij van de premier. De veteranen krijgen het gezelschap van koning Filip, koningin Mathilde, eerste minister Sophie Wilmès, vertegenwoordigers van de Europese instellingen, staatshoofden en/of regeringsleiders van de landen die meestreden in ‘the Battle of the Bulge’.

