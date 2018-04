Basisschool zoekt getuigen nadat auto's van acht leerkrachten bekrast zijn HR

28 april 2018

23u37

Bron: HErenthout 0 De politiezone Neteland en de directie van basisschool De Luchtballon uit Herenthout zijn op zoek naar getuigen. Vandalen hebben vrijdag maar liefst acht wagens het leerkrachtenkorps van de school bekrast.

Dat meldt RTV. De school bevindt zich in de Schoetersstraat in Herenthout. "Op de motorkap van sommige wagens stonden tekeningen, op anderen zelfs boodschappen", klink het. De schade loopt vermoedelijk in de duizenden euro's.