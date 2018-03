Basisschool De Regenboog in Ertvelde noodgedwongen dag dicht na brand Jürgen Eeckhout

01 maart 2018

10u11

Basisschool De Regenboog in de Kroonstraat in Ertvelde moet vandaag noodgedwongen een dag dicht blijven na een brand. Rond 6.30 uur vatte de elektriciteitskast in de refter vuur, wat een grote rookontwikkeling met zich meebracht. Het aanwezige poets - en opvangpersoneel sloeg onmiddellijk alarm, waardoor de brandweer er heel snel bij was. De pompiers konden de beginnende brand snel blussen.

Op het moment van de interventie waren er nog geen kinderen aanwezig. De opvang begint pas om 7 uur. De ouders van de 403 leerlingen werden meteen op de hoogte gebracht dat de school vandaag uitzonderlijk dicht zou blijven. Een dertigtal kinderen die door de ouders naar de opvang waren gebracht werden ondergebracht in een woon - en zorgcentrum Ten Oudenvoorde in de Hospitaalstraat. Daar kregen ze een warme kom soep en een boterham. De helft van die kinderen is ondertussen al opgehaald door familie, de andere helft zijn kinderen van het personeel van de school.

De brandweer kon de andere gebouwen in de school vrijwaren. De refter heeft wel af te rekenen met rook - en roetschade. Een speciale poetsfirma moet dan ook ter plaatse komen om de refter te reinigen. Mogelijk kan die binnen enkele dagen of een goeie week weer in gebruik genomen worden. De school voorziet morgen alvast lunchpakketjes. De elektriciteit zou vandaag weer in orde moeten gebracht zijn, zodat de klaslokalen weer kunnen verwarmd worden en de leerlingen morgen weer gewoon les kunnen volgen.

De oorzaak van de brand is voorlopig nog onbekend. Wel staat het vast dat er geen kwaad opzet in het spel is.