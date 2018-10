Bart Tommelein verbindt zich aan CD&V en start gesprekken op in Oostende Leen Belpaeme

16 oktober 2018

12u52

Bart Tommelein is gesprekken opgestart met CD&V-voorzitter Cyriac Borloo om een coalitie te vormen. Hij liet achteraf weten dat Open Vld en CD&V samen willen werken in de toekomst, welke stappen er ook nog genomen worden. Tommelein bindt zich daarmee vast aan de CD&V en maakt duidelijk dat hij niet van plan is om in een paars-groene coalitie te stappen, zoals sp.a en Groen zouden willen.

Hij zal deze week ook praten met N-VA en stuurt een uitnodiging naar Groen. “We zullen zien of Wouter De Vriendt daar zal op ingaan. Wij weten dat Groen niet overtuigd is van een coalitie met vier partijen, maar wij geloven wel in een nieuw toekomstproject voor Oostende. Het is nu aan Groen om te beslissen of ze willen praten over de inhoud.”

Tommelein zegt ook dat hij geen uitnodiging heeft ontvangen van Johan Vande Lanotte om te praten en ook CD&V niet. “Ik hoor Vande Lanotte zeggen dat wij niet willen praten, maar ik heb nog geen uitnodiging gekregen. Hij heeft als grootste partij het recht om gesprekken aan te knopen, maar ik kan enkel vaststellen dat hij ons nog niet heeft uitgenodigd.”