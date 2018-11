Bart Tommelein stelt bestuursakkoord voor in Oostende LBB

21 november 2018

10u52

Bron: eigen berichtgeving 0 Bart Tommelein (Open VLD), Björn Anseeuw (N-VA), Wouter De Vriendt (Groen) en Krista Claeys (CD&V) stelden in een luchtige sfeer het bestuursakkoord van Oostende voor. Er werd nog niet gerept over de invulling van het schepencollege, de namen worden pas zaterdag bekend gemaakt. Het is enkel zeker dat Bart Tommelein ten laatste in mei burgemeester wordt.

In het bestuursakkoord staan 357 punten opgenomen. De nieuwe coalitie stelt armoedebestrijding als een absolute prioriteit. Bart Tommelein zal als burgemeester de coördinatie daarvan op zich nemen. Op vlak van mobiliteit wil de nieuwe bestuursploeg gaan voor een volledige omslag met ondermeer elektrische bussen die de randparkings verbinden met de stad.

De nieuwe coalitie wil ook onderzoeken of er een nieuw museum kan gebouwd worden met een maritieme vleugel en dit is samenwerking met private partners. In het akkoord staat verder nog de ambitie om de lasten voor inwoners te verminderen en een eerlijker systeem om tweede verblijvers te belasten.

Meer over Bart Tommelein

politiek