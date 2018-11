Bart Tommelein stelt “ambitieus” bestuursakkoord voor in Oostende LBB HA

21 november 2018

10u52

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Bart Tommelein (Open VLD), Björn Anseeuw (N-VA), Wouter De Vriendt (Groen) en Krista Claeys (CD&V) hebben in een luchtige sfeer het bestuursakkoord van Oostende voorgesteld. Er werd nog niet gerept over de invulling van het schepencollege, de namen worden pas zaterdag bekendgemaakt. Zeker is enkel dat Bart Tommelein ten laatste in mei burgemeester wordt.

In het bestuursakkoord ‘Allemaal Oostendenaar’ staan 357 punten opgenomen. De nieuwe coalitie stelt armoedebestrijding als een absolute prioriteit. Bart Tommelein zal als burgemeester de coördinatie daarvan op zich nemen. “We willen die schandvlek wegwerken. We willen onze koppositie als meest kansarme stad zo snel mogelijk kwijt”, aldus Tommelein.

Nieuw museum

Op vlak van mobiliteit wil de nieuwe bestuursploeg gaan voor een volledige omslag met onder meer elektrische bussen die de randparkings verbinden met de stad.



De nieuwe coalitie wil ook onderzoeken of er een nieuw museum kan gebouwd worden met een maritieme vleugel, in samenwerking met private partners. In het akkoord staat verder nog de ambitie om de lasten voor inwoners te verminderen en een eerlijker systeem om tweedeverblijvers te belasten.

“We hebben gisteren het akkoord voorgesteld aan de leden. In geen enkele partij was er één tegenstem”, zei de burgemeester in spe. Enkel bij Groen waren er enkele onthoudingen, in de andere partijen was er unanimiteit.

Het is een sterk, ambitieus, sociaal en groen akkoord Bart Tommelein (Open Vld)

“Niveau hoger schakelen”

“Het zijn boeiende, verrijkende en ja, soms ook luidruchtige gesprekken geweest. Het kader ligt nu klaar met 357 statements die een antwoord bieden aan de uitdagingen. Oostende is een bloeiende stad, maar moet nu een niveau hoger schakelen”, aldus Tommelein over de inzet van de ‘Vernieuwingscoalitie’. “Het is een sterk, ambitieus, sociaal en groen akkoord. Ik zal ook Oostende verkopen zoals ik al drie jaar zonnepanelen verkoop.”

De coalitie wil niet enkel nadenken over de komende legislatuur, maar werkt een visie uit met de blik op 2030. “De kernwoorden zijn respect, vertrouwen, kansen geven, maar ook verantwoordelijkheid”, zegt Björn Anseeuw (N-VA), die ook de inwoners wil oproepen tot de nodige verantwoordelijkheid en burgerzin. Net daarom wil de stad ook inzetten op participatie en inspraak.

“Bijna historisch”

Alle partijen noemen het een sterk akkoord. “Het is bijna historisch te noemen. Het is al decennia geleden dat er nog eens echt onderhandeld is geweest over een bestuursakkoord”, aldus Anseeuw. Die mening wordt ook gedeeld door Groen, dat als laatste aansloot bij de Vernieuwingscoalitie. “Er was ook bij ons een heel groot draagvlak dat besefte dat er vernieuwing nodig is in Oostende. Dit is een fantastisch inhoudelijk project. We hebben verantwoordelijkheid getoond”, aldus Wouter De Vriendt (Groen).

Pas zaterdag wordt bekendgemaakt hoe de bevoegdheden over de vier partijen worden verdeeld. Björn Anseeuw zou eerste schepen worden. Het enige dat nog gelost werd, is dat de verdeling man-vrouw “correct” zal zijn.