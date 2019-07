Bart Tommelein mild voor Kris Van Dijck: “Ik vind het jammer voor hem” KVE

14 juli 2019

07u18

Bron: De Zondag 10 De Vlaamse feestdag verliep niet zoals verwacht. Bart Tommelein (Open vld) zag het allemaal vanop de eerste rij gebeuren. Maar in een interview met De Zondag toont Bart Tommelein zich mild voor Kris Van Dijck.

Enkele weken na de eedaflegging van Van Dijck als Vlaams parlementsvoorzitter raakte bekend dat hij dronken een ongeval had veroorzaakt. Daarna bleek zijn situatie helemaal onhoudbaar nadat - uitgerekend op de Vlaamse feestdag - via de website van P-magazine een verhaal uitlekte over een relatie met een prostituee. Daarin werd ook gesuggereerd dat ze samen een fraudepoging zouden hebben ondernomen.



Op 11 juli nam Kris Van Dijck ontslag als voorzitter van het Vlaams Parlement na de ontstane commotie.



Tommelein vernam pas na de toespraak wat er aan de hand was. “Het was surrealistisch”, zegt hij. “Ik vind het jammer voor Kris Van Dijck. “Wat zijn moment had moeten zijn, is een nachtmerrie geworden.”

Toch was zijn ontslag onvermijdelijk, meent hij. “Het was te veel na elkaar. Ik ga geen uitspraken doen over de fraudezaak in P-Magazine. Ik ga Kris ook niet veroordelen voor het leven, omdat hij een fout gemaakt heeft (...) Het toont aan dat politici ook maar mensen zijn.”

