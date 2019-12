Bart Tommelein is kandidaat-voorzitter Open Vld Isolde Van den Eynde

18u48 194 Bart Tommelein stelt zich officieel kandidaat om de volgende voorzitter van Open Vld te worden. Hij werpt zich op als de voorzitter die boven de twee kampen in de partij staat. “Het is tijd om de rust te doen terugkeren. Niemand komt in een café waar er gevochten wordt."

De burgemeester van Oostende richtte zich de voorbije maanden vooral op zijn stad aan zee, maar in de coulissen loopt Bart Tommelein zich al een tijdje warm om een gooi te doen naar het voorzitterschap. Bij ‘Gert Late Night’ liet hij zich enkele maanden geleden ontvallen dat hij wel ambitie had om voorzitter te worden, nu uit hij zich officieel als kandidaat om Gwendolyn Rutten op te volgen. Hij doet dat op een moment dat zijn partij diep verdeeld is en rake klappen krijgt in de ‘Grote Peiling’. Tommelein staat naar eigen zeggen boven het gewoel en wil Open Vld opnieuw ‘verbinden’. “Want niemand komt in een café waar er gevochten wordt”, zegt hij in een interview met ‘Het Laatste Nieuws’.“De voorbije weken was Open Vld verdeeld in 2 kampen en je moest en zou in zo’n kamp zitten en een etiket hebben. Ik ben van oordeel dat de partij geen kampen nodig heeft. Ik wil af van al die etiketten. Wat bindt ons Vlaamse liberalen? We gaan uit van het welbevinden en het welzijn van het individu.”

Bart Tommelein pleitte als eerste liberaal voor een federale regering mét een Vlaamse meerderheid, amper drie dagen na de verkiezingen. Dat de twee grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens (PS en N-VA) met elkaar onderhandelen, is nog steeds zijn wens. Maar hij sluit de andere opties niet uit: een paars-groen-oranje regering en zelfs de oppositie. “Als we zeggen: we kunnen alleen met die partij of met die partij ons programma realiseren, dan gaan we niet uit van onze eigen sterkte en van het liberalisme. Dan gaan we uit van de sterkte van de anderen. Wij moeten een paar essentiële zaken in het regeerakkoord krijgen. Maar we moeten ook onze rol kennen als zevende partij van het land. Als wij inhoudelijk niet kunnen wegen op een federale regering, dan is oppositie ook een optie.”

De piste om de voorzittersverkiezingen uit te stellen om te onderhandelen zonder interne strijd, vindt Tommelein geen optie. “We moeten onze statuten respecteren. En waarom zouden wij ze moeten uitstellen? Ook andere partijen kozen in volle onderhandelingen een nieuwe voorzitter.” Tommelein komt al zeker tegenover zijn (voormalige) politieke poulain Francesco Vanderjeugd te staan. De jonge burgemeester van Staden uitte zich al in juni als kandidaat-voorzitter. Hij hoopte op de steun van zijn mentor, maar krijgt hem nu als tegenstander. Het is wachten of nog andere kandidaten zich zullen melden. Er wordt in de richting van de federale fractieleider Egbert Lachaert gekeken. Hij pakte de voorbije weken de partijtop aan over haar paars-groene flirt. En het is ook nog niet duidelijk of Gwendolyn Rutten zich aan een derde termijn als voorzitter waagt. Iets wat Tommelein overigens geen goed idee zou vinden.