Bart Tommelein blijft toch in de Vlaamse regering tot verkiezingen in mei: "Mijn ontslag als Vlaams minister is niet aan de orde"

19 november 2018

08u37

Bron: Belga 2 Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld) blijft dan toch tot de verkiezingen van mei in de Vlaamse regering. Dat verduidelijkt hij zelf op Twitter, nadat hij enkele uren eerder in De Ochtend verklaarde dat hij “door Oostendse omstandigheden” mogelijk toch op 2 januari al de sjerp om zou gorden.

Tommelein wil vanaf 2 januari wel titelvoerend burgemeester worden in Oostende, verduidelijkt hij op Twitter. Een waarnemend burgemeester zal zijn taken even overnemen tot de verkiezingen in mei achter de rug zijn.



“Voor alle duidelijkheid. Ik heb altijd gezegd aan de Oostendse kiezer dat ik mijn mandaat als minister tot de verkiezingen in mei ging uitdoen. Maar wel op 2 januari 2019 titelvoerend burgemeester ging worden als de Oostendenaar dat signaal gaf op 14/10", klinkt het. “In dat geval ben ik geen kandidaat meer voor een nieuwe ministerspost in een volgende regering.” Eerder vandaag zei hij in De Ochtend: “Het kan zijn dat ik door omstandigheden, Oostendse omstandigheden, toch op 2 januari burgemeester word."

Tommelein kon zondag een doorbraak forceren in de Oostendse coalitieonderhandelingen: het inhoudelijk akkoord met Groen, CD&V en N-VA is rond.

Voor alle duidelijkheid. Mijn ontslag als Vlaams minister is helemaal niet aan de orde aangezien duizenden Oostendenaars daarmee akkoord gingen op 14 oktober en er zelfs nog geen burgemeestersvoordracht is. Bart Tommelein(@ Barttommelein) link