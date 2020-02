Bart Somers wil betere ondersteuning voor gemeenteraadsleden: "Gemeenteraadslid wil vooral impact op het beleid" HLA

04 februari 2020

08u26

Bron: Belga 2 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil nagaan op welke manier gemeenteraadsleden beter kunnen ondersteund worden en meer impact kunnen hebben op het lokale beleid. De Open Vld-minister reageert daarmee op cijfers waaruit blijkt dat 269 gemeenteraadsleden er één jaar na hun verkiezing al de brui aan hebben gegeven.

Van de 7.398 gemeenteraadsleden die op 1 januari 2019 de eed hebben afgelegd, hebben er intussen 269 afgehaakt. "Dat is minder dan vier procent van het totaal", zo zei minister Somers dinsdag in “De Ochtend” op Radio 1. Volgens de Open Vld-minister lag het cijfer zes jaar geleden nog een stuk hoger, toen waren er namelijk 434 opstappers na één jaar.

Het blijft een "significant aantal", aldus Somers. Volgens hem zijn er wellicht verschillende mogelijke redenen waarom gemeenteraadsleden afhaken. De Open Vld-minister wil de kwestie graag verder onderzoeken. "Ik sta zeker open voor debat. Maar het belangrijkste wat een gemeenteraadslid nodig heeft, is impact hebben op het beleid", aldus Somers. Hij wil daarom samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) nagaan op welke manier gemeenteraadsleden beter kunnen ondersteund worden en hoe hun participatie kan versterkt worden.

De kwestie over de afhakende gemeenteraadsleden en het statuut van gemeenteraadsleden komt deze namiddag ook aan bod in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement. Parlementsleden Steven Vandeput (N-VA) en Brecht Warnez (CD&V) stellen er vragen aan minister Somers. Volgens CD&V'er Warnez is het nu vooral belangrijk om via diepte-interviews na te gaan waarom gemeenteraadsleden afhaken.