Bart Somers vreest toename van mensen in armoede: “Deze crisis wordt steeds meer ook een kansencrisis” ADN

13 mei 2020

23u23

Bron: VTM NIEUWS 0 Veel mensen dreigen door de coronacrisis in armoede terecht te komen, dat merkt ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers (Open Vld). “Deze crisis is niet alleen een gezondheidscrisis en een economische crisis, het wordt ook steeds meer een kansencrisis”, zegt hij in de studio van VTM NIEUWS.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Je ziet dat mensen tussen de mazen van het net vallen”, aldus Somers. “Ik vrees dat er echt mensen in armoede aan het terechtkomen zijn. De OCMW’s geven heel duidelijke signalen dat het aantal mensen dat komt aankloppen voor een leefloon of andere financiële steun, toeneemt. Ik denk dat we daar heel alert en waakzaam voor moeten zijn.

Ook sociaal en menselijk herstellen

“Met de Vlaamse regering gaan we naast de economische herstelgroep ook specialisten samenstellen die zich buigen over de vraag hoe we ons terug sociaal en menselijk moeten gaan herstellen. Eén van de dingen die we absoluut moeten doen, is de lokale besturen bijstaan daarin. Hoe kunnen we de armoede bestrijden? Hoe kunnen we de eenzaamheid bestrijden? Ik hoop van die – laat ons zeggen ‘maatschappelijke relancegroep’ – heel wat feedback te krijgen om armoede en eenzaamheid aan te pakken. Opnieuw zullen daar de lokale besturen de eersten zijn die in de frontlinie staan om dat aan te pakken. Goed luisteren naar wat zij vertellen, is de boodschap.

We mogen niemand achterlaten in deze crisis Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers (Open Vld)

Engagement

“Ik ben heel blij dat veel lokale besturen bij wijze van spreken alle 70-plussers opbellen met de vragen ‘Hoe is het met u?’, ‘Kunnen we iets betekenen voor u?’”, vervolgt hij. “Zo’n engagement moeten we verder uitbouwen. En zij die in armoede zitten, moeten we natuurlijk ondersteunen, en ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk terug een job hebben en zo snel mogelijk terug kunnen aanhaken bij de economie. We mogen niemand achterlaten in deze crisis.”

Een aantal versoepelingen die voor maandag zijn aangekondigd, vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister. In bovenstaande video heeft Somers het onder meer nog kort over de heropening van de markten en de wijzigingen in de regeling rond huwelijken.

Lees ook: “België was gewoon niet voorbereid”: microbioloog Emmanuel André legt vinger op de wonde (+)