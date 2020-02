Bart Somers (Open Vld) zet stap richting uitdoving ambtenarenstatuut HR

21 februari 2020

13u13

Bron: Belga 28 Binnenland Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) heeft een nota aan de Vlaamse regering voorgelegd die een moderner personeelsbeleid bij de Vlaamse overheid mogelijk moet maken. Een van de meest gevoelige kwesties daarbij is de uitdoving van het ambtenarenstatuut.

Bedoeling is dat de verschillen tussen statutaire en contractuele ambtenaren worden weggewerkt en dat de overheid enkel nog contractuele ambtenaren wil aanwerven. Minister Somers gaat daarvoor in overleg met de vakorganisaties.

Bij de Vlaamse overheid werken op dit moment ongeveer 70 procent statutaire en 30 procent contractuele ambtenaren. Bij de lokale besturen zijn de cijfers omgekeerd en ook in andere landen is er een tendens om meer met contractuelen te werken in de publieke sector. “De huidige contractuele werknemers hebben andere arbeidsvoorwaarden dan hun statutaire collega’s die exact hetzelfde werk doen. We willen dit aanpakken en de verschillende regelingen rond ziekte, pensioen, verloning en ontslag harmoniseren”, zegt minister Somers.

Die ambitie stond ook al in het Vlaamse regeerakkoord, net als het plan om af te stappen van de statutaire benoeming en enkel nog contractuele ambtenaren aan te werven. Minister Somers start daarvoor gesprekken met de vakorganisaties.

Creatief loonbeleid

Maar de plannen van Somers gaan breder. Hij wil het hele personeelsbeleid van de Vlaamse overheid moderniseren. “Onze burgers en bedrijven verwachten dat onze Vlaamse overheid evolueert naar een aantrekkelijke, moderne en efficiënte werkgever met een creatief loonbeleid. We willen medewerkers een boeiende en flexibele job aanbieden met persoonlijke doorgroeimogelijkheden”, aldus Somers.

Diploma’s

Een moderner personeelsbeleid betekent ook rekening houden met de digitalisering en minder focus op de diploma's en meer op de talenten en competenties. Somers: “We werken zoveel mogelijk drempels weg om de instroom van nieuwe talenten te bevorderen. Zo stappen we af van de strikte diplomavereisten en gaan we meer op zoek naar personen die bereid zijn om te leren en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.”

Lees ook: Van 797 euro tot 2.500 euro per maand, zes Vlamingen getuigen: “Met dit pensioen moeten wij het doen”

Lees ook: Zo haal je meer uit je woon-werkvergoeding: 144 euro per maand extra op loonbrief