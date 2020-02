Bart Somers (Open Vld): “Tommelein zou goede voorzitter zijn” HAA

16 februari 2020

07u07

Bron: De Zondag 3 Politiek Als het van Bart Somers afhangt, wordt Bart Tommelein de nieuwe voorzitter van Open Vld. “Ik bewonder wat Bart gedaan heeft in Oostende. Hij zou een goede voorzitter zijn”, onthult de burgemeester van Mechelen in De Zondag.

Eind volgende maand wordt bekendgemaakt wie Gwendolyn Rutten opvolgt als voorzitter van Open Vld. Volgens boegbeeld Bart Somers zal de strijd gaan tussen oud-minister Bart Tommelein en Kamerlid Egbert Lachaert. Dat zijn “twee sterke kandidaten” en “twee bekwame politici, die al jaren tot de partijtop behoren”, zegt Somers in De Zondag.

“Ik bewonder wel wat Bart gedaan heeft in Oostende. Open Vld is daar van 13 naar 20 procent gestegen. Dat is een straffe prestatie.” Volgens Somers zou Tommelein een goede voorzitter zijn. “Hij heeft het voordeel dat hij burgemeester is. Ook zijn nalatenschap in de Vlaamse regering is indrukwekkend.”



Tot nu telt Open Vld vier kandidaat-partijvoorzitters: Bart Tommelein, Egbert Lachaert, Vlaams parlementslid Els Ampe en de relatief onbekende Stefaan Nuytten uit Koksijde. Alle leden van Open Vld kunnen zich, onder bepaalde voorwaarden, tot maandag 24 februari kandidaat stellen. Vrijdag 27 maart zal de uitslag worden bekendgemaakt.

Als geen van de kandidaat-voorzitters een absolute meerderheid haalt, volgt een tweede ronde waarvan we de uitslag op dinsdag 31 maart zullen kennen. Het is nog niet bekend of huidig voorzitter Gwendolyn Rutten een nieuw mandaat ambieert.

Lees ook in HLN+: Francesco Vanderjeugd trekt zich terug als kandidaat-voorzitter Open Vld en steunt Tommelein