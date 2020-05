Bart Somers (Open Vld): “Lokale besturen krijgen 30 euro voor noodopvang kinderen” HAA

05 mei 2020

16u10

Bron: Belga 2 Lokale besturen die moeten instaan voor de noodopvang van kinderen krijgen daarvoor 30 euro per kind per dag. Dat heeft minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) gezegd in het Vlaams Parlement na een vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen). Het voorstel staat ook in de coronagids voor steden en gemeenten, die Somers vanmiddag heeft voorgesteld in VTM NIEUWS.



Scholen die een gedeeltelijke heropening voor sommige leerlingen onmogelijk kunnen combineren met de opvang van andere leerlingen en het afstandsonderwijs, kunnen in samenspraak met hun gemeentebestuur bijkomende oplossingen uitwerken.

"Er is daarvoor een vergoeding afgesproken van 30 euro per kind per dag", zei Somers. "Ik heb daar zelf als burgemeester een eerlijke inschatting van gemaakt. Ik denk dat je daarmee aan de lokale besturen kan garanderen dat de inspanningen vergoed worden.”



Vaneeckhout reageert tevreden dat er gebruik wordt gemaakt van de creativiteit, het maatwerk en de lokale kennis van de steden en gemeenten. Tegelijk is er ook geen eenvormige oplossing mogelijk. "Er zijn geen toverformules, dus we moeten ook niet doen alsof er één maatregel bestaat waarmee we het opvangprobleem gaan uitklaren", zegt hij.

