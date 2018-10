Bart Somers: “Kunnen, mogen en willen niet samenwerken met extreemrechts” TT

17 oktober 2018

16u11

Bron: Belga 0 Als het van Vlaams fractieleider en Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) afhangt, kan zijn partij niet samenwerken met extreemrechts, ook niet in het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daar is er discussie over de deelname van Open Vld aan het bestuur met de partij Vernieuwing van Bart Laeremans (ex-Vlaams Belang). Volgens Somers is het aan de statutaire commissie van zijn partij om te oordelen, maar wat hem betreft is samenwerking met extreemrechts uitgesloten. Dat zei Somers in Villa Politica.

"Onze statutaire commissie buigt zich daarover, maar ik ben iemand die sterk gelooft dat een liberale partij gebaseerd op haar humane waarden onmogelijk kan samenwerken met extreemrechts", aldus Bart Somers. "Mijn mening daarover is glashelder."

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten kondigde eerder aan dat de statutaire commissie van haar partij de deelname aan het bestuur in Grimbergen onder de loep zou nemen. Zondagavond stapte de lokale Open Vld-afdeling er namelijk in een coalitie met de lijst Vernieuwing van ex-VB'er Bart Laeremans. Op die lijst raakte ook iemand verkozen die nog steeds lid is van het Vlaams Belang.

Volgens fractieleider en gewezen partijvoorzitter Bart Somers is het aan die interne commissie om een oordeel te vellen. "We hebben daarvoor een orgaan dat daarvoor de bevoegdheid heeft gekregen van onze leden om daarover een oordeel te vellen op basis van onze statuten", zegt hij. Maar volgens Somers bestaat er geen twijfel over de houding van zijn partij: "Onze statuten zijn duidelijk: wij kunnen niet, wij mogen niet en wij willen niet met extreemrechts samenwerken."

Meer over Bart Somers

politiek