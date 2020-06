Bart Somers gaat lokale besturen aanmoedigen om praktijktests uit te voeren: crisisberaad binnen Vlaamse regering LH

12 juni 2020

15u37

Bron: VRT NWS, Belga 36 Vlaams minister van Samenleven, Gelijke Kansen en Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) gaat lokale besturen aanmoedigen om “academische en sensibiliserende praktijktesten” uit te voeren. Daarmee gaat Somers in tegen coalitiepartner N-VA. De Vlaamse regering houdt momenteel crisisberaad over het dossier. Dat schrijft VRT NWS en wordt ook bevestigd aan onze redactie.



Bij praktijktests wordt via fictieve sollicitaties gecontroleerd of werkgevers en verhuurders zich bezondigen aan discriminerende praktijken. De plannen zorgen al enkele dagen voor discussie in Vlaanderen. Woensdagavond keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed, Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) bleef zich echter verzetten. “Ik geloof niet in een overheid die probeert burgers in de val te lokken”, zei hij eerder in een reactie.

Gisteren in Terzake herhaalde Diependaele nog eens luid en duidelijk dat hij geen voorstander is. De N-VA-minister vindt onder mer dat een overheid “niet mag liegen tegen zijn burgers”. Anders wordt “het vertrouwen in de overheid beschaamd”, aldus Diependaele.

Momentum

Coalitiepartner Open Vld had zich eerder al via verschillende kanalen, waaronder via voorzitter Egbert Lachaert, uitgesproken als voorstander van praktijktesten. Nu komt dus ook Vlaams minister van Samenleven Somers met een plan om gemeenten aan te moedigen praktijktesten uit te voeren.

Somers deed zijn plannen vandaag uit de doeken op een persconferentie in Mechelen, waar de resultaten van lokale praktijktesten werden voorgesteld. Volgens Somers is er nu een momentum om “academische en sensibiliserende praktijktesten” over heel Vlaanderen in te voeren, maar dan wel via het lokale niveau.

Het Agentschap Inburgering & Integratie zou dan personeel ter beschikking stellen van de steden en gemeenten die een dergelijk initiatief nemen, om hen daarbij te ondersteunen. “Praktijktesten zijn geen wondermiddel, er is nood aan een globale aanpak, maar een verstandig gebruik van praktijktesten kan weldegelijk een wezenlijk verschil maken”, vindt Somers.

Volgens Somers pleit de woensdag in het parlement goedgekeurde resolutie om ook voor heel Vlaanderen een nulmeting te doen. Hij wil dan ook geld vrijmaken om samen met universitaire partners academische praktijktesten in heel Vlaanderen te organiseren. Ook binnen de Vlaamse overheid wil Somers bekijken of praktijktesten kunnen worden ingevoerd.

Somers nodigt volgende week zowel academici als de VVSG uit om het actieplan verder te bespreken.

Er zit een stevige Bar(s)t in de Vlaamse regering Björn Rzoska (Groen)

Verschillende politieke partijen reageren meteen op het nieuws. “Er zit een stevige Bar(s)t in de Vlaamse regering. Meteen wordt duidelijk dat de ene ‘praktijktest’ niet dezelfde is als de andere. Nochtans kwestie van politieke moed om nu eindelijk die stap te zetten. Als antwoord op een bewezen problematiek”, tweet Björn Rzoska (Groen).

Volgens Nadia Sminate (N-VA) mag “Somers zijn gedacht zeggen aan de gemeenten en die zullen daarmee doen wat ze willen”. “De timing van zijn communicatie is natuurlijk om te verdoezelen dat Vlaanderen geen praktijktesten invoert”, schreef ze ook nog op Twitter.

Vlaams Belang: “Aanslag op burgerlijke vrijheden”

Het Vlaams Belang noemt de praktijktests “een aanslag op de burgerlijke vrijheden”. De partij roept de N-VA op om Somers een halt toe te roepen. “Als N-VA zwijgt, is ze medeplichtig”, aldus fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens. “Als de partij nog enige geloofwaardigheid wil behouden, moet ze Bart Somers nu een halt toeroepen.”

Volgens Hannelore Goeman (sp.a) viel te verwachten dat er onenigheid van zou komen. “Donderdag: Matthias Diependaele noemt praktijktesten inefficiënt & misleidend. Vrijdag: Bart Somers rolt praktijktesten uit. ‘T was te denken dat daar vodden van zouden komen. Get you act together! Strijd tegen racisme verdient beter dan ruziënde politici.”

