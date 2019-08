Bart Maddens: “Leiderschap ontbreekt bij traditionele partijen om af te stappen van cordon” LH

13 augustus 2019

08u04

Bron: Belga 0 Het is vrij duidelijk dat de traditionele partijen vasthouden aan het cordon sanitaire. Dat heeft politicoloog Bart Maddens deze ochtend gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Volgens Maddens "ontbreekt het leiderschap bij de traditionele partijen” om af te stappen van het cordon.

Vlaams informateur Bart De Wever had volgens Maddens gelijk dat de traditionele partijen nooit zouden afstappen van het cordon sanitaire en dat een rechtse coalitie een doodgeboren kind was.

N-VA heeft op een ernstige manier onderhandeld met Vlaams Belang Politicoloog Bart Maddens

"Maar er is wel iets fundamenteel veranderd", zegt Maddens. "Het is vreemd dat die knoop begin juli al niet doorgehakt werd. N-VA heeft op een ernstige manier onderhandeld met Vlaams Belang, geen beleefdheidsgesprek zoals Yves Leterme destijds had.”

Dat Jan Jambon naar voor geschoven is als Vlaams formateur en dus als Vlaams minister-president, hing volgens Maddens al een tijd in de lucht. Dat het om kiezersbedrog zou gaan, relativeert Maddens. "Voor de federale regeringsvorming is het bovendien een goede zaak dat Bart De Wever zich nu ten volle kan smijten en aan de onderhandelingstafel zal zitten", zegt de politicoloog.

