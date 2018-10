Bart De Wever wint ruim in de voorkeurstemmen ADN GVS

14 oktober 2018

19u02 11 Ook in Antwerpen zijn alle stemmen geteld: de huidige coalitie behoudt nipt haar meerderheid met 28 op 55 zetels. N-VA verliest licht (-1,8%), maar behoudt haar 23 zetels. Verder vallen vooral de voorkeurstemmen op. Huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA) haalt op dit moment 76.702 voorkeurstemmen.

Filip Dewinter (Vlaams Belang) is de dichtste achtervolger met 18.097 stemmen. Wouter Van Besien (Groen) staat op drie met 16.969 voorkeurstemmen. Jinnih Beels (sp.a) volgt op plaats vier (12.815). Op de vijfde plaats staat Peter Mertens (PVDA, 11.842). Kris Peeters (CD&V) staat op plek zes met 10.286 voorkeurstemmen, Philippe De Backer (Open Vld) strandt voorlopig op 5.524 stemmen.

N-VA haalt 35,3 procent van de stemmen, tegenover 37,7 procent zes jaar geleden. Groen, in 2012 nog op plaats vijf, wordt de tweede grootste partij met 18,1 procent. Daarna volgt sp.a (11,4 procent). De vierde grootste partij is Vlaams Belang, met 10,5 procent tegenover 10,2 procent in 2012. Daarna komt PVDA, dat van 8 procent naar 8,7 procent steeg, CD&V, dat op eigen kracht 6,8 procent haalde, en Open Vld, dat van 5,5 naar 5,6 procent ging.