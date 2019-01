Bart De Wever wil zelf Vlaams minister-president worden, Jambon premier “als de kiezer ons dat toestaat”: “Machtovername door de PS moet te allen prijze worden vermeden” Geert Bourgeois trekt Europese lijst TT

14 januari 2019

10u26 0 N-VA-voorzitter Bart De Wever De N-VA trekt op 26 mei de Vlaamse lijst in de provincie Antwerpen met de ambitie om zelf Vlaams minister-president te worden als opvolger van Geert Bourgeois. Dat zei hij deze voormiddag op een persconferentie. Ex-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon trekt de Kamerlijst, Bourgeois de Europese lijst.

“Machtovername door de PS moet te allen prijze worden vermeden. Wij willen een gezond, sterk en sociaal land zijn”, aldus partijvoorzitter Bart De Wever bij het begin van de persconferentie. “Het antwoord is uiteraard confederalisme.”

De Wever kondigde daarop aan dat hij zelf de Vlaamse lijst in Antwerpen zal trekken en niet zoals verwacht de Kamerlijst. De Wever doet dat met de absolute ambitie om Vlaams minister-president te worden. Dat bevestigt de geruchten dat N-VA zowel voor als na de verkiezingen alles op alles op het Vlaamse niveau wil zetten, om daar zo snel mogelijk de regering te kunnen vormen.



Als het zover komt, zal De Wever ook geen burgemeester meer kunnen zijn in Antwerpen. “Tot een week geleden heb ik gezegd dat ik burgemeester blijf. Dat wil de mens De Wever ook. Maar dat is in conflict gekomen met partijvoorzitter De Wever. Wij denken dat dit de beste combinatie is.” Opvolger als burgemeester lijkt dan in eerste instantie eerste schepen Koen Kennis te worden.

Ook als partijvoorzitter zal De Wever zich in dat geval laten vervangen.

Jan Jambon zal de Kamerlijst in Antwerpen trekken “als kandidaat-premier als de kiezer ons daarvoor plebisciteert”. Huidig Vlaams minister-president Geert Bourgeois trekt zoals verwacht de Europese lijst.