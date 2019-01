Bart De Wever wil zelf Vlaams minister-president worden: “Ik wil vermijden dat er een federale regering komt met de PS” TT TTR

14 januari 2019

19u00

Bron: VTM Nieuws, Belga 12 N-VA-voorzitter Bart De Wever trekt op 26 mei de Vlaamse lijst in de provincie Antwerpen, met de ambitie om zelf Vlaams minister-president te worden als opvolger van Geert Bourgeois. Dat zei hij deze voormiddag op een persconferentie. Ex-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon trekt de Kamerlijst als kandidaat-premier, Bourgeois de Europese lijst.

Volgens Bart De Wever wil zijn partij de ‘reconquista’ van de PS absoluut vermijden. “De PS wil opnieuw de macht veroveren en alle sociaal-economische hervormingen terugdraaien. Ze willen de pensioenleeftijd opnieuw verlagen, meer uitgaven, een hoger overheidsbeslag en hogere schulden. Die machtsovername door de PS moet te allen prijze worden vermeden. Wij willen een gezond, sterk en sociaal land zijn”, aldus de N-VA-voorzitter bij het begin van de persconferentie. “Het antwoord is uiteraard confederalisme.” Bedoeling van de partij is om in elk geval “het bolwerk Vlaanderen te verdedigen”.

'We gaan voor confederalisme, in eigen regio, voor eigen rekeningen, met eigen verantwoordelijkheid. Wij nemen federaal enkel deel aan het beleid als dat gevoerd wordt zoals dat voor Vlaanderen noodzakelijk is. Wij willen een Noordwest-Europees land zijn: gezond, sterk, sociaal.' pic.twitter.com/xWGQlitR2q N-VA(@ de_NVA) link

De Wever zelf kandidaat-minister-president

De Wever kondigde daarop ietwat verrassend aan dat hij zelf de Vlaamse lijst in Antwerpen zal trekken en niet zoals verwacht de Kamerlijst. De Wever doet dat met de absolute ambitie om Vlaams minister-president te worden “als de kiezer het wil”. Dat bevestigt de geruchten dat N-VA zowel voor als na de verkiezingen alles op alles op het Vlaamse niveau wil zetten, om daar zo snel mogelijk de regering te kunnen vormen.



De Wever stelde bovendien enkele voorwaarden om federaal mee te besturen, als die kans zich voordoet. “Sowieso zal de N-VA federaal enkel deelnemen als er beleid wordt gevoerd zoals dat voor Vlaanderen noodzakelijk is. Wij willen harde garanties dat er vijf jaar wordt volhard in sociaal-economisch herstelbeleid.” De N-VA wil ook dat België een voortrekkersrol speelt om “vanuit Europa een ander migratiebeleid” te voeren, en daarnaast moet het veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren verdergezet worden.

Jambon kandidaat-premier

Jan Jambon trekt dus niet zoals de geruchten de ronde deden naar Vlaanderen, maar zal als voormalig federaal minister de Kamerlijst in Antwerpen trekken “als kandidaat-premier, als de kiezer ons daarvoor plebisciteert”. “Als Di Rupo een reconquista aankondigt, willen wij vooral verdedigen wat we hebben”, aldus Jambon. “Er is een kering gemaakt de afgelopen jaren, maar het werk is niet af.”

Huidig Vlaams minister-president Geert Bourgeois trekt zoals verwacht de Europese lijst. “Ik ben blij met de strategische keuzes die de partij heeft gemaakt. De keuze is in consensus gemaakt”, zei Bourgeois. “Ik zie dit als een mogelijkheid om wat ik gedaan heb als minister-president van Vlaanderen te gaan verzilveren en me te presenteren aan alle Vlaamse kiezers”, aldus de huidige minister-president nog. Volgens hem kiest zijn partij op Europees niveau voor de “derde weg”. “We zijn geen eurosceptici en ook geen eurofielen. We gaan voor een realistisch Europa”, klonk het. Bourgeois blikt alvast tevreden terug op zijn periode als minister-president. “Ik ben heel graag minister-president geweest. Het is de allermooiste job die je als Vlaams-nationalist kan hebben.

De vraag is nu wie de N-VA-lijsten in West-Vlaanderen zal trekken. Federaal zal dat allicht Sander Loones zijn. Wellicht zal de N-VA-puzzel zich in de komende dagen verder aftekenen. Donderdag komt het nationale kiescollege van de partij samen om zich te buigen over de kieslijsten.

“La Flandre passe avant les rêves de BDW”

Als het zover komt, zal De Wever ook geen burgemeester meer kunnen zijn in Antwerpen. “Tot een week geleden heb ik gezegd dat ik burgemeester blijf. Dat wil de mens De Wever ook. Maar dat is in conflict gekomen met partijvoorzitter De Wever. Wij denken dat dit de beste combinatie is. La Flandre passe avant les rêves de BDW”, zo parafraseerde De Wever ex-premier Vanden Boeynants, die ooit hetzelfde zei, maar dan over België en Brussel.

Opvolger als burgemeester lijkt als De Wever de nieuwe ‘MP' wordt, in eerste instantie eerste schepen Koen Kennis te worden. Ook als partijvoorzitter zal De Wever zich in dat geval laten vervangen.

Confederalisme

“Geert Bourgeois wou naar Europa. Hij is een groot staatsman met veel ambities”, gaat De Wever verder. “Als Jan Jambon weggaat van federaal niveau, dan gaat iedereen zeggen dat N-VA niet geïnteresseerd is om federaal te besturen. Jan Jambon wil je federaal houden. Hij is een getalenteerd man. We willen sterk staan om de federale onderhandelingen te voeren”, klinkt het.

Op de vraag of De Wever plaats zal ruimen als N-VA-voorzitter voor Theo Francken antwoordt hij: “Dat zullen we zien. Ik wil Theo zo snel mogelijk op post hebben om het migratiebeleid te laten keren”, klonk het. De Wever verschafte ook meer duidelijkheid over de positie van Francken. “Theo zal de federale lijst in Vlaams-Brabant trekken”, aldus De Wever bij VTM Nieuws. Francken zal het dus moeten opnemen tegen Schild&Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove, die als onafhankelijke de lijst van Vlaams Belang zal trekken in Vlaams-Brabant.

“Veel Antwerpenaren zullen wenkbrauwen gefronst hebben”

Minister van Werk en voormalig kandidaat-burgemeester van Antwerpen Kris Peeters (CD&V) zegt “geschrokken” te zijn over de beslissing van De Wever. “Veel Antwerpenaren en ikzelf zullen de wenkbrauwen gefronst hebben.”

“Bart De Wever heeft steeds zeer affirmatief te kennen gegeven dat hij burgemeester van Antwerpen zou blijven. Spijtig genoeg kiest hij nu voor een nieuwe functie”, aldus Peeters. “Mochten de Antwerpenaren dit geweten hebben bij de verkiezingen, weet ik niet of het resultaat hetzelfde geweest zou zijn. Maar weten zullen we het niet meer, want de verkiezingen liggen nu achter ons.”

Voor De Wever waren de Antwerpse verkiezingen blijkbaar maar om te lachen Wouter Van Besien (Groen)

“Twee weken bezig en hij wil zijn stad al in de steek laten”

Antwerps Groen-kopstuk Wouter Van Besien stelt in een reactie dat De Wever onmiddellijk moet stoppen als burgemeester. “Als hij consequent is, neemt hij vandaag al ontslag als burgemeester”, zegt hij. “Burgemeester van Antwerpen is geen plan B.”

Volgens Van Besien pleegt De Wever in ieder geval “woordbreuk eerste klas” door niet langer zes jaar burgemeester te willen zijn. “Voor De Wever waren de Antwerpse verkiezingen blijkbaar maar om te lachen”, zegt hij. “Twee weken in de nieuwe termijn en hij wil zijn stad in de steek laten.”

Dewinter: “Antwerpen is verraden en blijft verweesd achter”

Antwerps Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter zegt “zeer verrast” te zijn door de kandidatuur van De Wever. “Antwerpen is verraden en blijft verweesd achter”, vindt hij. “Eerst brengt De Wever de socialisten terug in het stadsbestuur en nu vertrekt hij virtueel als burgemeester nog voor het bestuursakkoord goed en wel gepresenteerd is aan de gemeenteraad.”

Dewinter noemt het “een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” dat De Wever er ook effectief in zal slagen om minister-president te worden na de verkiezingen. “Ik dacht nochtans dat het burgemeesterschap zijn voorkeur had en zijn prioriteit zou blijven”, stelt hij. “Hoe vaak kan je de kiezer eigenlijk bedotten op korte tijd? De socialisten terug in het bestuur, het confederalisme vijf jaar in de koelkast stoppen en nu zogezegd toch weer op tafel leggen, het minister-presidentschap,.. Wie gelooft De Wever nog?”

Beels: "Goed dat er duidelijkheid komt na mei”

Kersvers Antwerps sp.a-schepen Jinnih Beels stelt dat haar partij tijdens de onderhandelingen met N-VA en Open Vld voor een Antwerps bestuursakkoord aan De Wever “steeds duidelijkheid gevraagd heeft: Antwerpen of Brussel”. Ze noemt het daarom “goed dat die duidelijkheid er na mei komt”, nu De Wever kandidaat minister-president is. Tot dan is het “wel nog een derde bal om in de lucht te houden”, stelt ze vast.

Beels voegt er in haar reactie nog aan toe dat sp.a verwacht dat “de grote verbinding in de stad de komende maanden geëngageerd in de praktijk wordt omgezet”, los van de verkiezingscampagne die nu volop zal losbarsten.