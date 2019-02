Bart De Wever wil Syriëstrijders in Irak berechten Jan Jambon: "Met afnemen nationaliteit los je niet alles op” SPS HA

18 februari 2019

12u08

Bron: Belga, VTM NIEUWS 6 N-VA wil onderzoeken of berechting en detentie van Syriëstrijders in Irak, in samenwerking met andere Europese landen mogelijk is. Dat bevestigt voorzitter Bart De Wever aan VTM NIEUWS. De partij blijft er ook bij dat ze de dubbele nationaliteit van Syriëstrijders wil afnemen. Ex-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon volgt die partijlijn, maar geeft toe dat dat niet “de oplossing is waarmee je alles oplost”. "Het is wel een element dat het hen moeilijker maakt”, zei hij in ‘De Ochtend’.

Afgelopen weekend barstte de discussie rond de terugkeer van Europese IS-strijders in Syrië opnieuw los. Aanleiding was een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump, waarin hij oproept om de West-Europese bondgenoten hun Syriëstrijders te repatriëren, om ze in eigen land te berechten. De VS trekken eind volgend jaar hun troepen uit Syrië terug, en de vrees bestaat dat de Europese strijders die nu met behulp van de Amerikanen in Koerdische kampen worden vastgehouden, op vrije voeten komen en hier aanslagen zullen plegen.

We moeten er niet onnozel over doen: de meeste Syriëstrijders zullen hier ooit vrijkomen en dan is dat een gigantische uitdaging Jan Jambon

Jambon volgt de partijlijn die voorzitter Bart De Wever eerder al uitzette. "Het liefst zou ik ze daar laten, en van zij die de dubbele nationaliteit hebben de Belgische afnemen", zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.



Ook Theo Francken pleitte dit weekend voor het afnemen van de Belgische nationaliteit, wat op onbegrip kwam te staan van justitieminister Koen Geens (CD&V). Die zei bij VTM NIEUWS dat dat geen oplossing is voor het probleem. “Het is niet omdat die persoon zijn nationaliteit verliest, dat hij niet meer terugkomt en ons probleem niet meer is”, aldus Geens.



Dat moest ook Jambon vanochtend toegeven. "Het is waar dat dat niet de oplossing is waar je alles mee oplost, maar het is wel een element dat het hen moeilijker maakt.”

Geen Guantanamo

De N-VA'er is ook voorstander van een soort transitcentrum in of rond het conflictgebied, van waaruit de betrokken Europese landen "geval per geval" IS-strijders kunnen screenen op identiteit en bepalen naar welk land ze teruggebracht moeten worden. Daar moeten ze dan voor de rechter komen.

Ook CD&V-europarlementslid Ivo Belet is daar voor gewonnen, zei hij eerder in ‘De Ochtend’. Het idee komt van professor internationaal recht Jan Wouters (KUL).

Volgens Jambon moeten de betrokken West-Europese landen het initiatief nemen, maar moet het wel ingebed worden in een "ruimer internationaal kader". Hijzelf denkt daarvoor aan de Verenigde Naties. "We hebben nu een positie in de VN-Veiligheidsraad, dus we zouden dat daar eventueel ter sprake kunnen brengen.”

Voor een Europese versie van het omstreden Amerikaanse detentiekamp Guantanamo Bay past Jambon liever. "Ik denk niet dat dat in onze cultuur past". “Maar we moeten er niet onnozel over doen: de meeste Syriëstrijders zullen hier ooit vrijkomen en dan is dat een gigantische uitdaging.”