Bart De Wever wil naar volgende fase in Antwerpse War on Drugs: "Grote opkuis" ADN - PLA

08 februari 2018

18u20

Bron: Belga - Eigen berichtgeving 0 De War on Drugs is helemaal niet mislukt, pareert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) de kritiek die hij van de oppositie moest slikken. “Wij gaan over naar een tweede fase: de opkuis in de wijken van drugsgerelateerde economieën”, kondigt De Wever aan.

De N-VA-voorzitter wilde eerst niet reageren op de verspreiding van een 'dodenlijst' in het drugsmilieu, maar na forse kritiek in Terzake woensdagavond reageert hij nu toch. “Het stadsbestuur en de politie zijn klaar voor een tweede fase in de War on Drugs”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van De Wever.

“De politie en andere diensten hebben in beeld gebracht waar in de stad drugsgeld wordt geïnvesteerd. Die uitwassen gaan wij in deze volgende fase aanpakken.”

Burgemeester De Wever spreekt zelf van een “grote opkuis” van alles waar malafide geld in is geïnvesteerd. Hij denkt dan aan winkels, horeca, verhuurfirma’s, feestzalen en dergelijke… “Wij hebben een heel klaar beeld van welke winkel, welk café, welk bedrijf dat met malafide geld uit de grond is gestampt. Samen met de federale politie en het parket gaan wij daar een grote opkuis in houden. Dat is de volgende stap die wij op 21 februari in het Stroomplan zullen aankondigen.” Die plannen werden vandaag in de Kamer door binnenlandminister en partijgenoot Jan Jambon (N-VA) bekendgemaakt.

De Wever stelt dat de War on Drugs in Antwerpen al heel wat resultaten heeft opgeleverd, zoals het terugdringen van de drugsoverlast, duizenden arrestaties en het sluiten van tientallen drugspanden. Hij wijst ook op de bestaande integrale aanpak van het fenomeen, met ook oog voor de zorg voor de slachtoffers van drugs. In een volgende fase zou er meer werk worden gemaakt van het aanpakken van de geldstromen vanuit het drugsmilieu.

Vrijgesproken voor witwas

Toevallig liepen de Antwerpse politie en parket deze week nog een zware nederlaag op in de strijd tegen vermeend drugsgeld. Een broer van één van de grootste drugsbaronnen uit Antwerpen werd vervolgd omdat hij 1,3 miljoen euro crimineel geld met vastgoedaankopen had witgewassen. De rechtbank vond dat niet bewezen en sprak de man over de hele lijn vrij.

De gewelddadige conflicten in het drugsmilieu van de voorbije maanden zijn niet nieuw en onvermijdelijk in de huidige fase van de War on Drugs, meent De Wever. "Maar in Antwerpen handhaven we de wet."

Wij hebben heel veel in beeld gebracht over waar dat malafide geld zit. Ik zou graag als volgend strategisch project daar een heel grote opkuis in doen Antwerps burgemeester Bart De Wever