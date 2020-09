Bart De Wever: "We maken ze kapot in de oppositie” kv

21 september 2020

23u01

Bron: Belga 46 N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht dat de zogenaamde Vivaldi-partijen hun poging tot regeringsvorming zullen voortzetten. "Volgens mij zullen ze verder gaan. De blauwe vrienden zullen op de knieën moeten gaan", zo zei Bart De Wever in 'Gert Late Night' op VIER. "We maken ze kapot in de oppositie. Dat zal niet moeilijk zijn, want ze hangen met spuug en plaktouw aan elkaar" aldus De Wever.



Vanochtend leken de gesprekken tussen de Vivaldi-partijen (socialisten, liberalen, groenen en Vlaamse christendemocraten) op sterven na dood en preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau waren bereid de handdoek te gooien. Maar koning Filip weigerde hun ontslag en de preformateurs worden woensdag opnieuw op het paleis verwacht.

N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht dat de formatiepoging een verlengstuk krijgt. "De blauwe vrienden moeten op de knieën, de mond opendoen en dan zal er wat moeten doorgeslikt", aldus De Wever in 'Gert Late Night'.



Tegelijk hoopt N-VA-Kamerlid Theo Francken dan weer dat "iedereen eens nadenkt, zeker ook CD&V". "Laten we gewoon teruggrijpen naar dat historisch akkoord en dat uitvoeren. Dat zou beter zijn voor het land dan wat er nu op ons zal afkomen.”

Francken herhaalt dat het land een akkoord tussen PS en N-VA nodig heeft. "Een akkoord tussen de PS, de grootste partij en dominante politieke kracht in Wallonië enerzijds, en de N-VA, de grootste partij en dominante politieke kracht in Vlaanderen, anderzijds. Als dat akkoord er nu niet komt, dan zal het er zijn in 2024 of '28. Dat akkoord moet er komen om dit land opnieuw op zijn plooi te leggen en opnieuw marsrichting te geven".

Over MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die de voorbije dagen kop van Jut was bij de andere onderhandelende partijen, zegt Francken onder meer dat hij "heel gedreven is" en "langetermijnvisie heeft", maar dat hij ook "een stoorzender" zal blijven en "Trumpiaans is in hoe hij de zaken benadert".