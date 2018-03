Bart De Wever: "We gaan eindigen bij rekeningrijden, ook al is het niet populair" AG

27 maart 2018

21u03 0 N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever zet wat zijn partij betreft de deur op een kier voor rekeningrijden, een maatregel waarbij de vaste autobelasting wordt vervangen door variabele heffingen per kilometer op filegevoelige plaatsen/tijdstippen . "Je kan daar niet onderuit." Al voegt hij daar meteen aan toe dat het "niet voor deze legislatuur" zal zijn.

De Wever deed zijn uitspraak tijdens een voorzittersdebat van werkgeversorganisatie Voka. Voor het eerst in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober hebben de partijvoorzitters van N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen de degens gekruist. Thema's waren mobiliteit en krapte op de arbeidsmarkt, de twee thema's waar ondernemers het meest wakker van liggen.

Groen-voorzitter Meyrem Almaci herhaalde haar pleidooi voor een drietrapsraket om mobiliteit te hervormen: investeren in openbaar vervoer, kilometerheffing en rekeningrijden voor personenvervoer.

Op het laatste punt kreeg ze ietwat verrassend bijval van De Wever. Kan een congestietaks soelaas brengen? "Dat gaat eigenlijk over het rekeningrijden", zei De Wever. "Ik denk dat we daar onvermijdelijk zullen eindigen, ook al is dat bij de bevolking niet populair". Dat zal deze legislatuur zeker niet gebeuren, zei de N-VA-voorzitter. "Een regering zal dat invoeren, maar niemand gaat daar campagne rond voeren".

Coalitiegenoot Wouter Beke (CD&V) vindt 'slim rekeningrijden' bespreekbaar. "Men moet rekening houden met de beschikbare alternatieven. "In West-Vlaanderen en Limburg is het moeilijk om mensen op de trein te krijgen, want daar rijdt in de helft van de gemeenten geen trein". Hij benadrukte dat Vlaanderen zich niet beperkte tot de 'Vlaamse ruit' (waar de verkeerscongestie het grootst is), en dat ook West- en Oost-Vlaanderen en Limburg economische kansen moeten krijgen.

Salariswagens

Oppositiepartijen Groen en sp.a laakten de mobiliteitsvergoeding cash for car, waarmee wie nu een bedrijfswagen heeft die kan inruilen voor cash. "Zelfs kpmg (accountantsorganisatie nvdr.) heeft het een doodgeboren kind genoemd", aldus Almaci. "Je hebt een combinatie nodig van investeringen in openbaar vervoer en ontraden van autogebruik. Het zal niet enkel met cash for car", stelde John Crombez (sp.a).

Gwendolyn Rutten (Open Vld) hamerde erop dat je niet zomaar salariswagens kan afnemen."Dan neem je salaris af." De partijvoorzitter van de liberalen stelt dat dankzij cash for car en het mobiliteitsbudget mensen op een betere manier worden verloond. "Je krijgt extra netto."

De Wever gaf toe dat de hoge subsidiëring op salariswagens een probleem is. "Maar we waren ook wereldkampioen in last op arbeid." Hij wilt de genomen maatregelen een kans geven "om te zien of we vloot van bedrijfswagens kunnen afbouwen."

Interessant debat partijvoorzitters over salariswagens. @Bart_DeWever erkent (opnieuw) probleem v hoge subsidiëring van autogebruik maar wijst (ook opnieuw) op nood aan rechtszekerheid en ziet mobbudget en cashforcars als zinvolle stappen die nu kans moeten krijgen. #vokacongres Dave Sinardet(@ DaveSinardet) link

Arbeidsmarkt

Tweede thema tijdens het debat was de krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks het hoge aantal vacatures, blijven veel mensen, ook veel jongeren, werkloos. Sp.a pleit voor een basisbaan, waarin alle jongeren de garantie op een job of een opleiding hebben. Volgens Crombez wordt al te vaak gezegd dat wie geen werk heeft daar zelf schuld aan heeft. De Wever ziet geen heil in nieuwe gesubsidieerde jobs. "Been there, done that, failed".

Groen-voorzitter Almaci vindt dat het probleem van discriminatie op de arbeidsmarkt niet herleid mag worden tot een "attitudeprobleem" bij allochtone jongeren. "Het is niet normaal dat een hooggeschoolde allochtoon minder makkelijk werk vindt dan een autochtone jongere met een diploma secundair onderwijs", zei ze. Groen wil echte praktijktesten.

N-VA-voorzitter De Wever erkent dat er een probleem van discriminatie bestaat. Hij is niet tegen praktijktesten als er een directe aanleiding is, bijvoorbeeld na concrete klachten. Een veralgemening zou er volgens hem voor zorgen dat er vacatures zouden verdwijnen.