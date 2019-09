Bart De Wever waarschuwt voor extreme partijen: “Let op op wie je stemt” KVE

08 september 2019

19u42

Bron: VTM Nieuws, Belga 42 De Antwerpse burgemeester verklaart naar aanleiding van de Bevrijdingsfeesten in zijn stad dat we ook nu alert moeten blijven voor extreme partijen. Let op op wie je stemt want aan het einde van de rit is het toch belangrijk dat we samenleven”, aldus De Wever.

Het hele weekend werd herdacht dat precies 75 jaar geleden een einde kwam aan de Duitse bezetting van Antwerpen.

Vanmiddag tijdens een herdenkingsmoment in het Stadspark benadrukte de burgemeester dat we nooit mogen vergeten wat toen gebeurde. “We mogen het belang van tolerantie niet onderschatten”, zei De Wever.

“Het verdragen van verschillende opinies, het samenleven met mensen van andere origine ... is misschien niet altijd eenvoudig, maar let op waar je je stem in investeert wat aan het eind van de rit is het toch belangrijk dat we samenleven”, vertelde de voorzitter van N-VA tijdens een kort interview met VTM Nieuws.

De Bevrijdingsdagen, een driedaags evenement, hebben volgens de stad zowat 160.000 bezoekers op de been gebracht. Zij kwamen de colonne van militaire voertuigen die in het kader van de herdenkingsplechtigheden doorheen het land trekt bekijken of zich vergapen aan demonstraties van oorlogsschepen en -vliegtuigen.

Bekijk ook de Bevrijdingsparade in Antwerpen: